Petroleira britânica afirma que fez a maior descoberta de petróleo em 25 anos no litoral brasileiro

A petroleira britânica BP anunciou nesta segunda-feira (04) que fez sua maior descoberta de petróleo em 25 anos, no litoral brasileiro. A descoberta em águas profundas foi na região do pré-sal na Bacia de Santos. Pelo contrato de partilha do pré-sal, a BP precisa destinar 5,9& do lucro da produção ao governo brasileiro.



