PF deve ouvir Bolsonaro na investigação que apura conduta de Eduardo nos EUA

O Supremo Tribunal Federal pode ouvir Jair Bolsonaro na investigação contra o filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro. O deputado licenciado é suspeito de atuar para que os Estados Unidos apliquem sanções a membros do STF e a outras autoridades brasileiras. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente poderia ser diretamente beneficiado pelas ações do filho. Moraes também pediu que o Itamaraty indique autoridades diplomáticas brasileiras que atuam nos Estados Unidos para prestarem esclarecimentos.



