PF indicia Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por interferir em ação sobre tentativa de golpe

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. De acordo com a PF, houve coação a autoridades na ação penal da tentativa de golpe de estado. O relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal aponta que a PF encontrou mensagens no celular de Jair Bolsonaro planejando um pedido de asilo político na Argentina desde fevereiro do ano passado. O relatório também revela que foram extraídos do celular dele áudios e conversas com o pastor Silas Malafaia e com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Essas conversas foram apagadas e recuperadas pelos agentes. Os registros reforçariam, segundo os investigadores, as tentativas de articulação de Eduardo Bolsonaro para intimidar autoridades brasileiras e atrapalhar os inquéritos que apuram a trama golpista. O relatório será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se apresenta denúncia ao STF ou se arquiva o caso.



