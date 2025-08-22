PF indicia mais 22 pessoas pelo roubo ao Aeroporto de Caxias do Sul, no interior gaúcho

A Polícia Federal indiciou mais 22 pessoas pelo roubo ao Aeroporto de Caxias do Sul, no interior gaúcho. Seis homens ainda estão foragidos. O assalto foi em junho do ano passado. Até o momento 39 criminosos foram indiciados. A ação aconteceu em 19 de junho do ano passado quando homens com armamento pesado roubaram malotes de dinheiro, em um avião, no Aeroporto de Caxias do Sul. Os assaltantes, que usavam uniformes falsos da Polícia Federal, conseguiram roubar R$ 14 milhões. Na fuga, houve tiroteio e um policial militar foi morto. Um dos bandidos também morreu. Um dos carros ficou para traz e R$ 15 milhões foram recuperados. Os presos respondem por crimes como: latrocínio, falsificação de símbolo e de identidade, explosão, adulteração veicular, posse de arma de uso restrito e organização criminosa. A polícia não descarta novas diligências para identificar outros envolvidos no esquema.



