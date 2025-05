PF investiga contratos entre organização social que administra hospitais e empresas terceirizadas

A Polícia Federal investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos envolvendo o Instituto Gerir, organização social responsável pela administração de hospitais em diversos estados, e empresas terceirizadas no estado de Goiás. A apuração aponta que contratos de limpeza hospitalar firmados com a empresa DM Clean, que recebeu mais de R$ 5 milhões, teriam beneficiado sócios ocultos ligados ao escritório de advocacia WFaria, contratado paralelamente pelo próprio Instituto Gerir para fiscalizar as unidades de saúde. Os advogados Wilson Rodrigues de Faria e Leonardo Mazzillo, que negam vínculo societário, são acusados por uma das sócias da DM Clean de utilizar informações privilegiadas para garantir os contratos. O caso foi repassado ao Gaeco e está sob responsabilidade da Polícia Federal.



