PF ouve Bolsonaro em inquérito que investiga a suposta atuação do filho Eduardo contra autoridades

O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal, em inquérito sobre a atuação do filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Durante o depoimento, Jair Bolsonaro confirmou que financia a permanência do filho e da família dele nos Estados Unidos. Segundo o ex-presidente, foram enviados, em maio, R$ 2 milhões, cerca de US$ 350 mil, para Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro afirma que o dinheiro tem origem em doações que recebeu via Pix. Eduardo Bolsonaro se licenciou do mandato como deputado federal e se mudou para os Estados Unidos. O deputado é investigado por crimes como coação no curso do processo, obstrução de investigações e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!