PF prende aliciadora suspeita de convencer e preparar ‘mulas do tráfico’ para transportar cocaína

Um levantamento feito pelo Jornal da Record apontou que seis mulas do tráfico foram liberadas pela Justiça por estarem grávidas ou serem mães de crianças com menos de 12 anos. As quadrilhas usam essa tática para recrutar mulheres para o tráfico. Nesta quarta (30), uma aliciadora de mulas foi presa pela Polícia Federal. A mulher de 39 anos é apontada como responsável por convencer e "preparar" as pessoas que saem do país com cocaína para o exterior.