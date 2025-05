PF prende ao menos 56 pessoas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Brasil

A Polícia Federal prendeu pelo menos 56 pessoas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes na internet. A operação aconteceu em todos os estados do país. No celular de um dos suspeitos, foram encontrados fotos e vídeos produzidos por ele. Segundo a polícia, o homem, de 38 anos, cometeu violência sexual contra a própria sobrinha, de apenas 11 anos. Ele vai responder por armazenamento de pornografia infantil e estupro de vulnerável. No interior paulista, policiais prenderam um homem que vendia materiais pornográficos por um aplicativo de mensagens.



