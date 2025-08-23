PF prende influenciadora suspeita de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal prendeu uma influenciadora digital suspeita de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro. A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, foi presa preventivamente em Araguaína no Tocantins. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à influenciadora. A operação prendeu o namorado dela. Houve o bloqueio e sequestro de mansões e fazendas, carros de luxo também foram apreendidos. A suspeita é que a influenciadora tenha movimentado mais de R$ 217 milhões em suas contas em quatro anos.



