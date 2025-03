PF resgata em Portugal criança vítima de tráfico humano por homem que fingiu ser pai dela

A Polícia Federal conseguiu trazer de volta ao Brasil uma menina que foi levada para Portugal ilegalmente. A criança foi vítima de tráfico de pessoas e tirada do país por um homem que a registrou como filha biológica, mesmo não sendo pai dela. Sob os cuidados de policiais federais, a menina, de um 1 e 4 meses, deu os primeiros passos em solo brasileiro, assim que desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, no interior de São Paulo. Segundo as Nações Unidas, uma em cada três vítimas desse crime no mundo é criança. Começaram então os esforços para repatriar a outra criança que estava em Portugal, na casa do companheiro do suspeito.



