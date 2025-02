PGR apresenta denúncia contra Jair Bolsonaro por suposto plano de golpe de Estado

A Procuradoria-Geral da República acaba de apresentar denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso do suposto plano de golpe de Estado. O ex-presidente é denunciado por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, entre outros crimes. Agora o processo vai para as mãos do relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que deve definir se aceita ou não a denúncia.



