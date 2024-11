PGR deve decidir só em 2025 se denuncia indiciados por suposta tentativa de golpe

A Procuradoria-Geral da República deve receber na próxima semana o relatório final do inquérito que apura a suposta tentativa de golpe. Nesta quinta (21), a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Bolsonaro e mais 36 pessoas. O procurador Paulo Gonet só deve decidir no ano que vem se denuncia os indiciados ou pede o arquivamento do caso.