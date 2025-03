PIB brasileiro cresce 3,4% em 2024 e chega a R$ 11,7 trilhões

O PIB do Brasil cresceu 3,4% em 2024 em comparação com o ano anterior. O valor total produzido pela economia foi de R$ 11,7 trilhões. É o melhor desempenho anual desde 2021. Destaque para os setores de serviços, que registrou aumento de 3,7% e indústria, com 3,3%. O crescimento do PIB foi comemorado pelo presidente Lula, durante um evento em Minas Gerais.



