Piloto de avião evita acidente ao ser surpreendido por jatinho na pista nos Estados Unidos

Um piloto evitou um desastre em um aeroporto de Chicago, nos Estados Unidos. No momento do pouso, ele viu que um jato particular havia invadido a pista e fez uma manobra de emergência para arremeter. O avião, com capacidade para 189 passageiros, conseguiu pousar em segurança. A administração do aeroporto informou que o jato entrou na pista sem autorização e que o caso será investigado.



