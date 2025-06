Pix automático começa a funcionar no próximo dia 16, anuncia Banco Central

O Banco Central anunciou o serviço de Pix automático. O sistema vai permitir o pagamento de contas agendadas previamente. Tudo de forma gratuita e segura. A nova ferramenta começa a funcionar no próximo dia 16. As operações vão funcionar como um débito automático. Vai ser possível cadastrar contas recorrentes - como luz, água, escola ou academia, por exemplo. Com a autorização prévia do consumidor, o valor será transferido via pix na data do vencimento, garantindo o pagamento da conta. No ano passado, os brasileiros fizeram quase R$ 64 bilhões de pagamentos via pix, que movimentaram quase R$ 27 trilhões.



