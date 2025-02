Plataformas digitais não comparecem ao debate da AGU sobre moderação de conteúdo nas redes

Os representantes das plataformas digitais que atuam no Brasil não compareceram ao debate sobre a moderação de conteúdo nas redes sociais. O encontro, organizado pela Advocacia-Geral da União, foi marcada depois que a Meta, dona do Facebook e Instagram, mudou as regras de moderação de conteúdos nas redes sociais. A big tech informou à AGU de que as mudanças serão apenas para os Estados Unidos, mas confirmou alterações nas regras do que é considerado discurso de ódio no Brasil.