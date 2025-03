PM entra em conflito com moradores da Ilha do Marajó (PA) que protestam contra aumento em passagens

O clima está tenso na Ilha do Marajó, no Pará. A tropa de choque da Polícia Militar entrou em confronto com a população que interdita trechos de uma rodovia. Três pessoas foram detidas. O protesto é contra o aumento na passagem das balsas que fazem a travessia de pessoas e veículos na região. A PM usou bombas de efeito moral, gás de pimenta e balas de borracha contra os manifestantes.



