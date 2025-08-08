PM revela detalhes do caso de brasileira investigada por matar cinco filhos em Minas Gerais

Começam a ser revelados detalhes de como cinco crianças foram mortas pela própria mãe, presa essa semana em Portugal. Se condenada, as penas podem passar de 150 anos de prisão. Gisele Oliveira estava em Portugal desde abril. Segundo a polícia, ela fugiu antes de ser de ser ouvida no Brasil. A mineira de Timóteo, no leste do estado, foi presa nesta terça (05), na cidade de Coimbra.



