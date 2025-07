Polícia confirma a morte dos quatro passageiros do avião que caiu nos arredores de Londres

A polícia da Inglaterra informou nesta segunda-feira (14) que quatro pessoas estavam a bordo do avião de pequeno porte que caiu neste domingo (13), nos arredores de Londres. Ninguém sobreviveu. O acidente aconteceu momentos depois da aeronave decolar do aeroporto de Southend. A queda provocou uma coluna de fumaça no local. Hoje, os voos foram retomados. As causas do acidente ainda são investigadas.



