Polícia de SP consegue devolver em média dois a cada fez celulares roubados ou furtados na capital

A Polícia de São Paulo consegue devolver, em média, dois a cada dez celulares roubados ou furtados na capital. Um dos obstáculos para aumentar esse número é a falta de boletim de ocorrência com a identificação do aparelho, o chamado IMEI. No ano passado, cerca de 35 mil celulares voltaram para os donos na capital paulista. Isso representa 21% dos telefones apreendidos.