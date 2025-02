Polícia de SP descobre rede criminosa especializada em fraudes com maquininhas de cartão

Policiais prenderam seis integrantes de uma rede criminosa, especializada em fraudes com maquininhas de cartão. As vítimas eram enganadas por falsos entregadores e tinham o dinheiro das contas bancárias roubado pela quadrilha. Mais de 30 agentes cumpriram, no início da manhã, os mandados de prisão e busca e apreensão em bairros da zona Sul de São Paulo e no ABC paulista. Duas pessoas estão foragidas.



