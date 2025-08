Polícia de SP reabre investigação sobre o caso da jovem Victoria Natalini, morta há quase dez anos

A Polícia Civil de São Paulo reabriu a investigação sobre a morte de Victoria Natalini, jovem encontrada morta durante uma excursão escolar no interior do estado, há quase dez anos. O caso, inicialmente tratado como morte natural, voltou a ser analisado após a polícia identificar que testemunhas importantes nunca foram ouvidas. Agora, o DHPP trata a ocorrência como homicídio. Acompanhe os detalhes no Doc Investigação, que vai ao ar nesta segunda-feira (4), às 22h45, na RECORD.



