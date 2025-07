Polícia descobre desmanche clandestino de veículos no litoral paulista

Uma investigação da polícia levou à descoberta de uma oficina de fachada, no litoral paulista, que funcionava como desmanche clandestino de veículos. Carros e motos roubados eram desmontados, e as peças eram comercializadas de maneira ilegal, principalmente pela internet.



