Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Polícia descobre que traficante responsável por fugas em presídios em MT estava no RJ

Especialistas apontam que o Rio tem se tornado refúgio para criminosos de outras regiões

JR na TV|Do R7

Bruno Ojeda Amorim, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho no Centro-Oeste, foi preso na zona sul do Rio de Janeiro com outros dois foragidos da Justiça, suspeitos de comandar o tráfico de drogas em Mato Grosso e no Rio. Os três estavam hospedados em um imóvel em Copacabana e foram capturados ao voltarem da praia. Um deles chegou a quebrar o celular para impedir o acesso da polícia. Bruno já esteve à frente da fuga de 26 detentos da Cadeia Pública de Nova Mutum, em Mato Grosso, há dez anos. Especialistas apontam que o Rio tem se tornado refúgio para criminosos de outras regiões, com a presença de líderes do tráfico do Ceará, Pará e Maranhão em comunidades.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Centro-oeste
  • CV (Comando Vermelho)
  • Copacabana
  • Fortaleza (Cidade)
  • Justiça
  • Mato Grosso
  • PlayPlus
  • Polícia
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • São Paulo (Cidade)
  • Sul
  • TRAFICANTE
  • Tráfico de drogas
  • Vitória (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.