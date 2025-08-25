Polícia descobre que traficante responsável por fugas em presídios em MT estava no RJ

Bruno Ojeda Amorim, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho no Centro-Oeste, foi preso na zona sul do Rio de Janeiro com outros dois foragidos da Justiça, suspeitos de comandar o tráfico de drogas em Mato Grosso e no Rio. Os três estavam hospedados em um imóvel em Copacabana e foram capturados ao voltarem da praia. Um deles chegou a quebrar o celular para impedir o acesso da polícia. Bruno já esteve à frente da fuga de 26 detentos da Cadeia Pública de Nova Mutum, em Mato Grosso, há dez anos. Especialistas apontam que o Rio tem se tornado refúgio para criminosos de outras regiões, com a presença de líderes do tráfico do Ceará, Pará e Maranhão em comunidades.



