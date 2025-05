Polícia desmonta central clandestina que disparava 50 mil mensagens por hora com links falsos

A polícia desmontou uma central clandestina em um apartamento, em São Paulo, equipada com antenas e transmissores que disparava 50 mil mensagens falsas por hora. Quem clicava no link enviado pelo celular tinha os dados roubados pelos criminosos. O sistema dos criminosos interferia no sinal dos celulares num raio de pelo menos dois quilômetros. O computador passava a atuar no lugar das antenas de telefonia da área. A polícia começou a investigação depois de receber denúncias de quedas repentinas de sinal de celular. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ajudou a polícia na investigação.



