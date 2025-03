Polícia Federal investiga série de ataques cibernéticos contra portais da Justiça

A Polícia Federal investiga uma série de ataques cibernéticos contra portais da Justiça. O Superior Tribunal de Justiça informou que as tentativas foram bloqueadas. O Conselho Nacional de Justiça informou que nenhum sistema foi atacado. Já o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que tem sede em Porto Alegre, confirmou que foi alvo de hackers na última sexta (28), mas que os sistemas do órgão não foram invadidos.



