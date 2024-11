Polícia identifica e afasta policiais que escoltavam empresário morto no aeroporto de Guarulhos (SP)

A polícia de São Paulo identificou e afastou os policiais que faziam a escolta do empresário Vinicius Gritzbach, executado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta (8). Um dos feridos no tiroteio está internado em estado grave. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que está investigando o caso, já ouviu a namorada de Vinicius e os quatro policiais-militares que faziam a escolta particular do empresário. O carro usado pelos assassinos foi apreendido, mas ainda não há pistas sobre eles.