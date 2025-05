Polícia investiga criminosos que invadem farmácias e roubam canetas emagrecedoras em Salvador (BA)

A polícia investiga um grupo criminoso que invade farmácias para roubar canetas emagrecedoras em Salvador. As investigações apontaram que os suspeitos são ligados ao tráfico de drogas. Apenas este mês, seis estabelecimentos foram alvos de criminosos, em Salvador. Sete integrantes foram identificados, três já estão presos. As canetas emagrecedoras são vendidas clandestinamente nas redes sociais e em aplicativos de mensagens pela metade do preço. O crime acontece também em outras cidades brasileiras.



