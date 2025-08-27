Polícia investiga denúncia após paciente entrar em coma ao fazer hemodiálise em clínica particular

A Polícia Civil do Rio investiga a denúncia da família de um paciente, que entrou em coma depois de fazer hemodiálise numa clínica particular. A suspeita é que um ácido - usado para limpar o equipamento - foi injetado acidentalmente na corrente sanguínea do rapaz, que está internado em estado gravíssimo.

A família conta que, na semana passada, Bruno Rodrigues Ventura dos Santos, de 29 anos, passou mal durante uma sessão. "De repente, chegou a ambulância do Corpo de Bombeiros. Quando minha esposa viu ele saindo na maca, todo inchado, sangrando, ela ficou desesperada", conta Márcio dos Santos, pai de Bruno.

O laudo do hospital mostra que o paciente sofreu uma intoxicação por "ácido peracético", que desencadeou uma hemorragia com edema cerebral, insuficiência respiratória, doença renal crônica e hipertensão arterial.

O paciente faz hemodiálise há um ano em uma clínica particular conveniada ao SUS, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

