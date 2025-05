Polícia investiga fraude milionária no transporte público do RJ

Uma fraude milionária no transporte público do Rio de Janeiro é investigada pela Polícia Civil. Criminosos usavam o Bilhete Único Intermunicipal para validar passagens em viagens que não aconteciam. Em um dos casos, 34 passagens foram validadas em apenas uma hora em uma van com capacidade para 15 pessoas, sem que ninguém embarcasse. A polícia também identificou movimentações financeiras atípicas da conta dos investigados. Um deles, apontado como o chefe da organização criminosa, movimentou mais de R$ 1 milhão em apenas seis meses, sendo R$ 259 mil em dinheiro vivo.



