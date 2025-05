Polícia investiga morte de jovem de 19 anos baleado por PM após perseguição em SP

A polícia de São Paulo investiga a morte de um jovem de 19 anos baleado por um policial militar, depois de uma perseguição que terminou quando Natanael entrou na casa onde morava com a mãe e os irmãos. Na declaração de óbito consta que ele morreu por causa da hemorragia, com dois tiros. No boletim de ocorrência, os policiais alegaram que o motociclista dirigia sem capacete e na contramão, por isso teriam dado ordem de parada. Natanael não tinha carteira de habilitação. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e depois modificado para homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.



