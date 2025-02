Polícia investiga se criminosos do RJ e SC se uniram em ataques a caixas eletrônicos

A polícia investiga se criminosos do Rio de Janeiro e de Santa Catarina se uniram em ataques a caixas eletrônicos. Durante as buscas, foram encontrados arma, munição e componentes eletrônicos. A última ação da quadrilha, há pouco mais de um mês, foi registrada por câmeras de segurança. Criminosos usaram um maçarico para abrir o equipamento e retirar o dinheiro de uma loja de conveniência na zona norte do Rio.