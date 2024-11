Polícia oferece R$ 50 mil por informações do homem que vigiava o delator do PCC no aeroporto O informante é Kaue do Amaral Coelho, de 29 anos; ele já foi preso por tráfico de drogas em 2022

JR na TV|Do R7 19/11/2024 - 21h20 (Atualizado em 19/11/2024 - 21h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share