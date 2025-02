Polícia prende criminoso apontado como um dos chefes do PCC no interior da Bahia

A polícia prendeu, nesta quarta (5), um criminoso apontado como um dos chefes do PCC no interior da Bahia. Jôdévson Novais dos Santos de Jesus, de 29 anos, era conhecido como Pica-Pau e escondido na cidade de São Paulo há quatro anos. Pouco antes das 6h, os policiais chegaram à casa do suspeito, na zona leste da capital paulista. Ele resistiu à prisão e usou a esposa e o filho de 2 anos como escudos, antes de ser capturado.