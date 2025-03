Polícia prende criminosos após roubo a farmácia em Guarulhos, na Grande SP

Dois criminosos foram presos depois de roubar uma farmácia em Guarulhos, na Grande São Paulo. Eles dispararam contra um homem que tentou impedir a fuga. Um levantamento do Jornal da Record apontou que no ano passado mais de R$ 100 milhões em dinheiro vivo foram levados de estabelecimentos comerciais no estado. Em outra drogaria, também em Guarulhos, um homem fingiu ser cliente e, no caixa, anunciou o assalto. O mesmo criminoso se passou por cliente e mais uma vez assaltou outra farmácia. No dia seguinte, a ação se repetiu e todo o dinheiro do caixa foi levado. Ele foi preso logo após o último assalto.



