Polícia prende criminosos que invadiam redes sociais para enganar investidores de criptomoedas

A polícia prendeu quatro suspeitos em São Paulo envolvidos em um esquema de fraude relacionado a investimentos em criptomoedas. A operação teve como alvo estelionatários que atuavam pela internet e começou com uma investigação iniciada há três meses. Os criminosos invadiam perfis de redes sociais e postavam ofertas de investimento com promessas de alto retorno para atrair vítimas. Durante a ação policial foram apreendidos computadores, celulares e cerca de 80 chips. A quadrilha buscava pessoas com muitos seguidores nas redes sociais que não utilizavam medidas adequadas para proteger suas contas. Após assumir o controle dos perfis invadidos, os golpistas faziam postagens falsas e direcionavam as vítimas a supostas corretoras indicadas por eles mesmos. Até agora, quase 600 páginas foram identificadas como tendo sido hackeadas pelo grupo. Os suspeitos têm idades entre 19 e 22 anos e geralmente residem com os pais; sua atuação criminosa se dá desde cedo no ambiente doméstico.