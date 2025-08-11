Polícia prende empresário suspeito de matar gari durante discussão de trânsito em Belo Horizonte

A polícia prendeu um empresário suspeito de atirar e matar um gari durante uma discussão de trânsito, em Belo Horizonte. A polícia conseguiu rastrear o carro em que ele estava quando cometeu o crime. O homem é marido de uma delegada da Polícia Civil e teria usado a arma dela. O crime teria ocorrido depois que Renê se irritou com a motorista do caminhão de lixo. Ele reclamou que o veículo ocupava parte da rua e atrapalhava o trânsito.



