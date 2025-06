Polícia prende mais um policial civil suspeito de vazar informações sigilosas de investigações

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (25) em São Paulo um policial civil suspeito de participar de um esquema de vazamento de informações sigilosas. Um ex-piloto de corrida de caminhões também foi preso. As principais informações da operação foram obtidas através do celular do investigador Marcelo Marques de Souza, conhecido como Bombom. Ele foi um dos policiais delatados por Vinícius Gritzbach, morto em novembro do ano passado no Aeroporto de Guarulhos. Marcelo Souza é suspeito de corrupção policial e de extorquir dinheiro de Vinicius. Segundo a investigação, Marcelo Sousa e Sérgio Ribeiro receberam R$ 10 mil de uma empresa para que o caso fosse encerrado na delegacia. Eles também violaram sigilo de investigação policial, para atender interesse privado e beneficiar um advogado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!