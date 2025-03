Polícia prende nove suspeitos de provocar prejuízo superior a R$ 50 milhões em fraudes contra o INSS

Nove pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de envolvimento em fraudes contra o INSS. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha provocou um prejuízo de mais de R$ 50 milhões. A investigação começou há dois anos, após a prisão de um homem que tentava sacar valores de uma aposentadoria fraudulenta. Segundo a investigação, o grupo fazia pedidos de aposentadoria em nome de pessoas que não existiam ou que já haviam morrido. Para isso, apresentavam uma procuração da família do suposto beneficiário. O esquema tinha participação de servidores do INSS, que inseriam dados falsos no sistema previdenciário.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!