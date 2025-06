Polícia prende seis suspeitos por extorquir dinheiro de vítimas para não divulgar fotos íntimas

Seis pessoas foram presas, no litoral de São Paulo, por integrar uma quadrilha que extorquia dinheiro de pessoas para não divulgar fotos íntimas. Segundo a polícia, os criminosos atraiam as vítimas por meio de um site de relacionamentos para pessoas casadas. Um dos presos, Marcos Emílio da Silva, é apontado como chefe da quadrilha especializada em crimes de extorsão. A polícia analisa agora o material apreendido, como celulares e conversas em aplicativos, para identificar outras vítimas. A orientação do delegado é evitar trocar fotos e dados pessoais com pessoas desconhecidas.



