Polícia prende três pessoas que fingiam ajudar idosos em agências bancárias para trocar os cartões

Três pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal em Goiás, no Distrito Federal e no Ceará. Elas fingiam ajudar idosos em agência bancárias para trocar os cartões. De acordo com a investigação, a quadrilha fez dez vítimas, em Goiás, de novembro do ano passado a janeiro deste ano. Os suspeitos vão responder por organização criminosa e furto qualificado mediante fraude.



