Polícia procura criminosos que participaram de tentativa de sequestro de neto de ex-prefeito de SP

Dois criminosos são procurados pela polícia por participação em um roubo e tentativa de sequestro na zona sul de São Paulo. A vítima é um jovem, filho de um ex-vereador e neto de um ex-prefeito da capital. A abordagem aconteceu em um cruzamento na região do Morumbi, bairro alto padrão de São Paulo. Segundo a polícia, Alexandre Curiati, de 24 anos, voltava para casa quando teve o carro fechado por três homens armados. Uma viatura da polícia passava pelo local e tentou impedir a ação. Um dos criminosos foi baleado e morreu, o outro conseguiu escapar. Um terceiro assaltante fugiu com Alexandre ainda no carro. Ele foi mantido refém por mais de meia hora quando o criminoso bateu o veículo e fugiu a pé. A vítima não sofreu ferimentos, mas teve a carteira e o celular roubados. Alexandre é filho do ex-vereador Antônio Salim Curiati Junior e neto do ex-prefeito de São Paulo, Antônio Salim Curiati.



