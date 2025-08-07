Polícia procura por assassinos de homem baleado na porta de casa de São Paulo
Vítima foi baleada na porta de casa; crime pode ter ligação com extorsão
Em São Paulo, a polícia procura pelos assassinos de um homem que foi baleado na porta de casa. A família da vítima afirma que os dois homens se apresentaram como policiais. Em uma semana, ao menos dez pessoas formam detidas se passando por falsos agentes de segurança. Câmeras de segurança registraram o crime na zona sul da capital paulistana. Pessoas próximas da família acreditam que os homens estavam atrás de dinheiro.
