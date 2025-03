Polícia procura por criminoso que sequestrou uma mulher no estacionamento de um pet shop em SP

A polícia procura por um dos criminosos que sequestraram uma mulher de 45 anos no estacionamento de um petshop em São Paulo. A vítima ficou três horas em poder dos criminosos, até ser liberta pela polícia. Um dos sequestradores morreu baleado. As imagens mostram quando a cliente colocou a compra no banco do passageiro, deu a volta e quando ia entrar no carro, foi abordada por dois criminosos. A vítima só foi liberada porque um funcionário do estabelecimento viu as imagens do circuito e, pela placa do carro, conseguiu entrar em contato com o marido dela, que rastreou o telefone da esposa. Em seguida, ligou para a Polícia Militar para pedir ajuda e passar a localização da mulher em tempo real.



