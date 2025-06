Polícia procura por homens que perseguiram e mataram um motociclista em um posto de gasolina em SP

A polícia procura pelos homens que perseguiram e mataram um motociclista em um posto de combustíveis, na zona norte de São Paulo. Depois do crime, eles fugiram sem levar nada, nem mesmo a moto de luxo da vítima. Câmeras de segurança registraram o momento em que o casal é perseguido pela dupla em outra moto. A vítima buscou abrigo no posto de gasolina, mas os criminosos foram atrás dele. Roberto Pereira dos Santos, de 45 anos, morreu no local. A mulher, que estava na garupa, não se feriu. Ela ainda tentou socorrer Roberto. O caso é investigado como homicídio. Os criminosos estavam em uma moto que tem queixa de roubo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!