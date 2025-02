Polícia tenta identificar suspeitos que atiraram em dois turistas argentinos no RJ

A polícia tenta identificar os suspeitos que atiraram em dois turistas argentinos em uma tentativa de assalto, no Rio de Janeiro. As vítimas vieram ao Brasil para assistir à decisão da Recopa Sul-Americana entre Botafogo e Racing. Segundo testemunhas, as vítimas estavam com parentes, na Praia da Barra, quando dois homens desceram de uma moto e fizeram a abordagem. Os turistas passaram por cirurgia e seguem internados.



