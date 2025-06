Policiais que investigam roubo de cargas descobrem quadrilha ligada ao comércio ilegal de bicicletas

Uma quadrilha especializada no comércio ilegal de bicicletas de alto valor foi descoberta por policiais que investigavam roubos de carga em São Paulo e Santa Catarina. Três empresários foram presos por receptação. Na casa de um dos suspeitos, foram encontradas bicicletas desmontadas e peças de modelos que podem custar até R$ 100 mil. A polícia estima que o grupo movimentou mais de R$ 2 milhões com a venda dos produtos em lojas especializadas e pela internet. O estado de São Paulo lidera o ranking nacional de furtos e roubos de bicicletas, com mais de 4 mil casos registrados entre janeiro e abril deste ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!