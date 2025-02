Policial civil é preso por lavagem de dinheiro do PCC através de instituições financeiras digitais

Um policial civil foi preso em uma operação de combate à lavagem de dinheiro do PCC por meio de duas instituições financeiras digitais. As investigações tiveram início a partir da delação de Vinícius Gritzbach, morto em novembro do ano passado no Aeroporto Internacional de São Paulo. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital e nas cidades de Santo André e São Bernardo do Campo, na região metropolitana.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!