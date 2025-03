Policial civil morre depois de ter o carro atacado por criminosos no Rio de Janeiro

Um policial civil da Tropa de Elite morreu depois de ter o carro atacado por criminosos, no Rio de Janeiro. João Pedro Marquini, de 39 anos, fazia parte da Coordenadoria de Recursos Especiais. A esposa dele, a juíza criminal Tula Mello, estava em um veículo blindado logo à frente. Segundo as investigações, o casal foi até a casa da mãe de João e, na volta, ao passar por um trecho em Guaratiba, foram surpreendidos por criminosos fortemente armados. O carro da magistrada chegou a ser alvejado, mas ela não se feriu. João, teria reagido. Durante a troca de tiros, foi atingido por, pelo menos, cinco disparos e morreu no local. Os criminosos teriam fugido para a comunidade César Maia. Policiais civis e militares foram até o local. Houve confronto e ninguém foi encontrado.



