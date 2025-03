Policial militar é preso após agredir oficial de Justiça, em Belo Horizonte (MG)

Um policial militar foi preso depois de agredir uma oficial de Justiça, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O rosto de Maria Sueli ficou marcado devido a uma fratura no nariz. O caso aconteceu no último sábado (8), no Dia Internacional da Mulher. De acordo com a vítima, o destinatário da intimação era o enteado do PM. Sueli passou por exame de corpo de delito. O caso será investigado pela Polícia Civil. A Polícia Militar informou que a Corregedoria da PM acompanha o caso. O homem fugiu depois das agressões, mas foi encontrado no mesmo dia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!